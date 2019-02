Las películas más taquilleras de la semana

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”, tercera entrega de esta saga de animación, consiguió el mejor estreno de toda la franquicia en territorio estadounidense con una recaudación estimada de 55,5 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Se trata del mejor debut en lo que va de año, superando en más de 15 millones las cifras de “Glass”.

En el filme, el joven vikingo Hiccup (Jay Baruchel) y su aliada Astrid (America Ferrera), acompañados por su inseparable dragón Toothless, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.