Latinos en el Festival de Cannes

Lista de filmes de la 72 edición del Festival de Cannes

La 72 edición del Festival de Cannes se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo y su delegado general, Thierry Frémaux, anunció hoy la programación oficial, a falta de algunos títulos. Estas son las películas que participarán:

COMPETICIÓN OFICIAL:

“The Dead don’t die”, de Jim Jarmusch (apertura).

“Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar.

“Il traditore”, de Marco Bellochio.

“Nan fang che zhan de ju hui” (”The wild goose lake”), de Diao Yinan.

“Gisaengchung” (”Parasite”), de Bong Joon Ho.

“Le jeune ahmed” (”Young ahmed”), de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

“Roubaix, une lumière”, de Arnaud Desplechin.

“Atlantique”, de Mati Diop.

“Matthias et maxime”, de Xavier Dolan.

“Little joe”, de Jessica Hausner.

“Sorry we missed you”, de Ken Loach.

“Les misérables”, de Ladj Ly.

“A hidden life”, de Terrence Malick.

“Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

“La Gomera”, de Corneliu Porumboiu.

“Frankie”, de Ira Sachs.

“Portrait de la jeune fille en feu”, de Céline Sciamma.

“It must be heaven”, de Elia Suleiman.

“Sibyl”, de Justine Triet.

FUERA DE COMPETICIÓN:

“Les plus belles années d’une vie”, de Claude Lelouch.

“Rocketman”, de Dexter Fletcher.

“Too old to die young - north of hollywood, west of hell”, de Nicolas Winding Refn.

“Diego Maradona”, de Asif Kapadia.

“La belle époque”, de Nicolas Bedos.

SESIONES DE MEDIANOCHE:

“The gangster, the cop, the devil”, de Lee Won-Tae.

SESIONES ESPECIALES:

“For sama”, de Waad al Kateab y Edward Watts.

“Family romance, llc”, de Werner Herzog.

“Tommaso”, de Abel Ferrara.

“Share”, de Pippa Bianco.

“Être vivant et le savoir”, de Alain Cavalier.

“Que sea ley”, de Juan Solanas.

UNA CIERTA MIRADA:

“Vida invisivel”, de Karim Aïnouz.

“Dylda” (”Beanpole”), de Kantemir balagov.

“Les hirondelles de kaboul”, de Zabou Breitman y Eléa Gobé Mévellec.

“La femme de mon frère”, de Monia Chokri.

“The climb”, de Michael Covino.

“Jeanne”, de Bruno Dumont.

“O que arde”, de Oliver Laxe.

“Chambre 212”, de Christophe Honoré.

“Port authority”, de Danielle Lessovitz.

“Papicha”, de Mounia Meddour.

“Adam”, de Maryam Touzani.

“Zhuo ren mi mi”, de Mmidi Z.

“Liberté”, de Albert Serra.

“Bull”, de Annie Silverstein.

“Liu yu tian” (”Summer of changsha”), de Zu Feng.

“Evge”, de Nariman Aliev.