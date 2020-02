$!Lectura dramatizada de testimonio contra Weinstein ocupa debate del jurado

“Intenté rechazarlo pero él insistió, me sujetó con los brazos. Dije no, no, no, y me di cuenta de lo que estaba pasando: me están violando”, respondió la funcionaria a las preguntas de un compañero, que interpretaba al interrogador, y ante la mirada de los jurados, algunos de los cuales tomaban notas o se tocaban la cara con nerviosismo.

Asimismo, el jurado pidió revisar “todos los correos” del productor enviados a Haley y, como chascarrillo que causó risas y alivio entre las decenas de personas presentes en la sala, también solicitó “cerrar la ventanas” debido al frío, algo que el magistrado aprobó de buena gana.

LA DEFENSA SIGUE ACTIVA

La jornada comenzó con la defensa de Weinstein cargando contra una mujer del jurado a la que ya intentó apartar el martes, tras averiguar que había indicado en una red social que estaba leyendo el libro “My Dark Vanessa”, de Kate Elizabeth Russell, sobre una relación sexual entre una adolescente y su profesor adulto.

El abogado Damon Cheronis, que al principio del juicio ya quiso descartar a la 'jurado número 11' por ser autora de una novela sobre “hombres depredadores”, insistió al juez esta mañana para que tomara su lugar uno de los tres jurados sustitutos, pero Burke rechazó la moción alegando que la mujer “no ha hecho nada incorrecto”.

Hacia la mitad de la jornada, Cheronis pidió al juez imponer una 'orden mordaza' a la abogada de Sciorra y Haley, Gloria Allred, en reacción a sus acusaciones de que la defensa 'victimiza' a las testigos, algo que rechazó con ironía el juez y a lo que respondió la propia abogada en declaraciones a medios: 'Diré las cosas como las vea. No me van a silenciar'.