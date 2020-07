$!Lista de las películas de la 77 Mostra de Venecia

Roma, 28 jul (EFE).- Lista de las películas que competirán en el 77 Festival de Cine de Venecia desde el 2 de septiembre.

COMPETICIÓN OFICIAL:

- 'In between dying', de Hilal Baydarov.

- 'Le sorelle Macaluso', de Emma Dante.

- 'The world to come', de Mona Fastvold.

- 'Nuevo orden', de Michel Franco.

- 'Amants', de Nicole Garcia.

- 'Laila in Haifa', de Amos Gitai.

- 'Dear comrades', de Andrej Konchalovsky.

- 'Wife of a spy', de Kiyoshi Kurosawa.

- 'Sun children', de Majid Majidi.

- 'Pieces of a woman', de Kornél Mundruczó.

- 'Miss Marx', de Susanna Nicchiarelli.

- 'Padrenostro', de Claudio Noce.

- 'Notturno', de Gianfranco Rosi.

- 'Never gonna snow again', de Malgorzata Szumowska.

- 'The disciple', de Chaitanya Tamhane.

- 'And tomorrow the entire world', de Julia von Heinz.

- 'Quo vadis, Aida?', de Jasmila Zbanic.

- 'Nomadland', Chloe Zhao.

HORIZONTES:

- 'Apples', de Christos Nikou.

- 'La troisième guerre', de Giovanni Aloi.

- 'Milestone', de Ivan Ayr.

- 'The wasteland', de Ahmad Bahrami.

- 'L'home qui a vendu sa peau', de Kaouther ben Hania.

- 'I predatori', de Pietro Castellitto.

- 'Mainstream', de Gia Coppola.

- 'Lahi, Hayop', de Lav Diaz.

- 'Zanka contact', de Ismael el Iraki.

- 'Guerra e pace', de Martina Parenti y Massimo D'Anolfi.

- 'La nuit des rois', de Philippe Lacote.

- 'The furnace', de Roderick Mackay.

- 'Careless crime', de Shahram Mokri.

- 'Gaza mon amour', de Tarzan y Arab Nasser.

- 'Selva trágica', de Yulene Olaizola.

- 'Nowhere special', de Uberto Pasolini.

- 'Listen', de Ana Rocha de Sousa.

- 'The best is yet to come', de Wang Jing.

- 'Yellow cat', de Adilkhan Yerzhanov.

DOCUMENTALES FUERA DE CONCURSO:

- 'Greta', de Nathan Grossman.

- 'Sportin' life', de Abel Ferrara.

- 'Salvatore - Shoemaker of dreams', de Luca Guadagnino.

- 'Crazy, not insane', de Alex Gibney.

- 'Final Account', de Luke Holland.

- 'La verità su La Dolce vita', de Giuseppe Pedersoli.

- 'Molecole', de Andrea Segre.

- 'Narciso em férias', de Renato Terra y Ricardo Calil.

- 'Paolo Conte, via con me', de Giorgio Verdelli.

- 'Hopper/Welles', de Orson Welles.

- 'City Hall', de Frederick Wiseman.

FICCIÓN FUERA DE CONCURSO:

- 'Lacci', de Daniele Luchetti.

- 'Lasciami andare', de Stefano Mordini.

- 'Mandibules', de Quentin Dupieux.

- 'Love after love', de Ann Hui.

- 'Assandira', de Salvatore Mereu.

- 'The duke', de Roger Michell.

- 'Night in paradise', de Park Hoon-Jung.

- 'Mosquito state', de Filip Jan Rymsza.

PROYECCIONES ESPECIALES:

- '30 monedas' - episodio 1, de Álex de la Iglesia.

- 'Princesse Europe', de Camille Lotteau.

- 'Omelia Contadina', de Alice Rohrwacher.

PROYECTOS ELEGIDOS EN EL BIENNALE COLLAGE:

- 'El arte de volver', de Pedro Collantes.

- 'Fucking with nobody', de Emilia Haukka.

- 'La Santa Piccola', de Silvia Brunelli y Francesca Maria Scanu.

- 'Mon Père, Le Diable', de Ellie Foumbi y Joseph Mastantuono.

XXXV SEMANA INTERNACIONAL DE LA CRÍTICA DE VENECIA (Sección autónoma de la Mostra):

- '50 o dos ballenas se encuentran en la play', de Jorge Cuchí.

- 'Ghosts', de Azra Denis Okyay.

- 'Non Odiare', de Mauro Mancini.

- 'Bad Roads', de Natalya Vorozhbyt.

- 'Shorta', de Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid.

- 'Topside', de Celine Held y Logan George.

- 'The flood won’t come', de Marat Sargsyan.

JORNADAS DE LOS AUTORES (Sección autónoma de la Mostra):

- 'Oasis', de Ivan Ikic.

- '200 meters', de Ameen Nayfeh.

- 'Tengo miedo torero', de Rodrigo Sepúlveda.

- 'Conference', de Ivan I. Tverdovskiy.

- 'Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre', de Lili Horvàt.

- 'Mama', de Li Dongmei.

- 'The whaler boy', de Philipp Yuryev.

- 'Saint-Narcisse', de Bruce LaBruce. EFE