$!Lista de las películas españolas y latinoamericanas de la 71 Berlinale

Compite asimismo por uno de los galardones 'Nebenan ('Next Door'), el filme en que debuta como director del actor hispano-alemán Daniel Brühl.

En la sección a competición 'Encounters', creada el año pasado para apoyar a las nuevas voces del cine y dar un mayor espacio dar más espacio en el programa oficial a las diversas formas narrativas , se encuentra la coproducción suizo-argentina 'Azor', del cineasta Andreas Fontana, con una trama sobre el mundo de la banca que transcurre durante la dictadura militar.

Sección oficial a competición:

- 'Una película de policías', de Alonso Ruizpalacios (México)

- 'Nebenan' ('Next Door'), de Daniel Brühl (Alemania)

Sección oficial Encounters a competición:

- 'Azor', de Andreas Fontana (Suiza, Francia, Argentina)

Sección oficial Berlinale Shorts (cortometrajes) a competición:

- 'Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje', de Gabriel Herrera (México)

- 'A Love Song in Spanish', de Ana Elena Tejera (Francia, Panamá)

Sección Panorama

- 'Dirty Feathers', de Carlos Alfonso Corral (Estados Unidos, México)

- 'Miguel's War', de Eliane Raheb (Líbano, Alemania, España)

- 'A Última Floresta' ('The Last Forest'), de Luiz Bolognesi (Brasil)

Sección Forum:

- 'Esquí', de Manque La Banca (Argentina, Brasil)

- 'Mbah Jhiwo' ('Mbah Jhiwo / Ancient Soul'), de Álvaro Gurrea (España)

- 'Qué será del verano', de Ignacio Ceroi (Argentina)

- 'La veduta luminosa' ('The Luminous View'), de Fabrizio Ferraro (Italia, España)

Sección Forum Expanded:

- 'Bicentenario', de Pablo Álvarez Mesa (Colombia, Canadá) -cortometraje-

- 'Black Beauty: For a Shamanic Cinema', de Grace Ndiritu (España, Reino Unido y Bélgica) -instalación

- 'Se hace camino al andar', de Paula Gaitán (Brasil) -instalación-.

Sección Generation:

- 'Una escuela en Cerro Hueso', de Betania Cappato (Argentina)

Sección Berlinale Series:

- 'Entre hombres', de Pablo Fendrik (Argentina)

- 'Os últimos dias de Gilda' ('The Last Days of Gilda'), de Gustavo Pizzi (Brasil). EFE