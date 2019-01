$!Lista de nominados a los premios Óscar 2019

La lista de nominados

Mejor Actriz Principal

- Yalitza Aparicio por “Roma””

- Gleen Close por “The Wife”

- Olivia Colman por “The Favourite”

- Lady Gaga por “A Star is Born”

- Melissa McCarthy por “Can You Ever forgive Me?”

Mejor Actriz Secundaria

- Amy Adams por “Vice”

- Marina de Tavira por “Roma”

- Regina King por “If Beale Street Could Talk”

- Emma Stone por “ The Favourite”

- Rachel Weisz por “The Favourite”

Mejor Actor Principal

- Christian Bale por “Vice”

- Bradley Cooper” por “A Star is Born”

- Willem Dafoe por “At Eternity’s Gate”

- Rami Malek por “Bohemian Rhapsody”

- Viggo Mortensen por “Green Book”

Mejor Actor Secundario

- Mahershala Ali por “Green Book”

- Adam driver por “Blackkklansman”

- Sam Elliot por “A Star is Born”

- Richard Grant “Can You Ever Forgive Me?”

Mejor Director

- Spike Lee por “Blackkklansman”

- Pawel Pawlikowski por “Cold War”

- Yorgos Lanthimos “The Favourite”

- Alfonso Cuarón por “Roma”

-Adam Mckay por “Roma”

Diseño de Vestuario

- The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

- Black Panther (Ruth Carter)

- The Favourite (Sandy Powell)

- Mary Poppins Return (Sandy Powell)

- Mary Queen of Scotts (Alexandra Byrne)

Mezcla de Sonido

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- Roma

- A Star is Born

Edición de Sonido

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- A Quiet Place

- Roma

Mejor Corto Animado

- Animal Behaviour

- Bao

- Late Afternoon

- One Small Step

- Weekends

Mejor Corto de Acción

- Detainment

- Fauve

- Marguerite

- Mother

- Skin

Mejor Corto Documental

- Black Sheep

- End Game

- LifeBoat

- A Night at the Garden

- Period. End of Sentence

Mejor Edición de Filme

- Bohemian Rhapsody

- Vice

- Blackkklansman

- Green Book

- The Favourite

Mejor Documental

- Free Solo

- Hale County This Morning, This Evening

- Minding rhe Gap

- Of Fathers and Sons

- RBG

Mejor Diseño de Producción

- Black Panther

- The Favourite

- First Man

- Mary Poppins Returns

- Roma

Mejor Cinematografía

- Cold War

- The Favourite

- Never Look Away

- Roma

- A Star is Born

Mejores Efectos Visuales

- Avengers: Infinity War

- Christopher Robin

- First Man

- Ready Player One

- Solo: A Star Wars Story

Mejor Maquillaje y Arreglo de Cabello

- Border

- Mary Queen of Scots

- Vice

Mejor Película Animada

- Incredibles 2

- Isle of Dogs

- Mirai

- Ralph Breaks the Internet

- Spider Man: Into the Spider-Verse

Mejor Canción Original

- “All the Stars” de “Black Panther”

- “I’ll Fight” de “RBG

- “The Place Where Lost Things Go” de “ Mary Poppins Returns

- “Shallow” de “Star is Born”

- “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” de “ The Ballad of Buster Scruggs”

Mejor Película Extranjera

- Capernaum

- Roma

- Cold War

- Never Look Away

- Spolifters

Mejor Guion Adaptado

- The Ballad of Buster Scruggs

- Blackkklansman

- Can You Ever Forgive Me?

- If Beale Street Could Talk

- A Star is Born

Mejor Guion Original

- The Favourite

- First Reformed

- Green book

- Roma

- Vice