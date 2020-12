Lo nuevo esta semana: Serie de Selena, Shameless y Shawn Mendes

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a la TV, los servicios de streaming y las plataformas musicales.

Es la ópera prima de Darius Marder (un guionista de “The Place Beyond the Pines”, o “El lugar donde todo termina”), quien reunió a un equipo de expertos en edición y mezcla de sonido para crear una experiencia auditiva única que simulara la experiencia del protagonista.

— La temporada de fiestas no sería igual sin “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey.

Durante un año normal, Carey estaría de gira por estas fechas llevándole alegría a sus fans en persona. Pero como los conciertos en vivo no son cosa del 2020 debido a la pandemia, este viernes la cantante lanza un especial navideño en Apple TV+: “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”.

El programa incluye una mezcla de actuaciones musicales, danza y animación. Entre los participantes están Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Tiffany Haddish, Misty Copeland y los mellizos de 9 años de Carey: Moroccan y Monroe.

— Shawn Mendes lanzó su álbum debut en 2015 y este viernes lanza su cuarto disco de estudio.

“Wonder” continúa mostrando el crecimiento de Mendes como cantante, compositor e intérprete. Incluye los sencillos “Wonder” y “Monster” con Justin Bieber, que debutó en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard esta semana. Un documental en Netflix titulado “Shawn Mendes: In Wonder” que acompaña el álbum sigue el ascenso y recorrido del artista durante los últimos años.

— La Navidad llegó temprano cuando Carrie Underwood lanzó el primer álbum navideño en septiembre, y este jueves estrenará un especial de TV para acompañarlo. En “My Gift: A Christmas Special from Carrie Underwood” de HBO Max — dirigido por el laureado director musical Rickey Minor — la superestrella de la música country es acompañada por una orquesta en vivo, un coro y su banda.

John Legend hace una aparición especial, y los espectadores también podrán ver al hijo de 5 años de Underwood, Isaiah, grabando entre bambalinas su parte para una versión de “Little Drummer Boy”.

