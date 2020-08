$!Los 10 actores mejor pagados de 2020

Entre junio de 2019 y junio de 2020, Johnson aumentó su fortuna con USD 87,5 millones . Del total, ganó 23,5 millones solo por su papel protagónico en la próxima película de Netflix “Red Notice”, según Forbes. Además, Johnson ha tenido grandes ingresos con su línea de ropa Under Armour, Project Rock.

Sin embargo, esta es una leve disminución con respecto a 2019, durante el cual Johnson se llevó a casa USD 89,4 millones por protagonizar “Jumanji: The Next Level”, entre otros proyectos. El actor encabezó la lista de la publicación por primera vez en 2016, con ganancias por un total de USD 64,5 millones.

Ben Affleck le sigue con USD 55 millones en ganancias de su regreso a la pantalla grande con “The Way Back” y “The Last Thing He Wanted”.