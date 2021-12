$!Los 75 del genial Steven Spielberg

El cortometraje que lanzó su carrera

Con su cortometraje “Amblin” de 26 minutos de duración, llamó la atención de un ejecutivo de Universal Television, Sid Sheinberg, quien le ofreció un contrato con la división de televisión de esa compañía.

“Intenté con todas mis fuerzas entrar en la escuela de cine de la Universidad del Sur de California (USC), pero no tenía la nota para entrar. Incluso tuve una entrevista personal en la USC y me rechazaron. Así que Universal se convirtió en mi escuela de cine”, afirmó el cineasta.

Tras ponerse detrás del visor de la cámara en series como “Columbo”, en 1971 dirigió su primer largo televisivo, “Duel” y después dio el salto a la gran pantalla.

En 1975 llegó su primer gran éxito, “Jaws”.

“Tuvimos la arrogancia de rodar en el océano, no en un tanque. Si lo hubiéramos hecho en un tanque, no creo que ‘Jaws’ hubiese tenido mucho éxito porque se vería realmente falso”, dijo a Entertainment Weekly en 2011. “Así que insistí en el mar abierto, pero con esa decisión surgieron innumerables problemas”, añadía.

A “Jaws” le siguieron otros títulos como “Close Encounters on the Third Kind” (Encuentros cercanos del tercer tipo, 1977), “Riders of the Lost Ark” (En busca del arca perdida, 1981), la primera de las cuatro películas hasta la fecha del aventurero arqueólogo Indiana Jones, y “E.T. the Extra-terrestrial” (E.T., el extraterrestre, 1982).

La idea original de la película ET tuvo como inspiración el divorcio de sus padres cuando él tenía 19 años.