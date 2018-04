Martin Scorsese, “figura indiscutible del cine”, recibe Premio Princesa de las Artes

OVIEDO. El cineasta estadounidense Martin Scorsese fue galardonado hoy con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018 en reconocimiento a una “figura indiscutible del cine contemporáneo”, a más de una veintena de películas que ya forman parte de la historia del séptimo arte y a una intensa labor para recuperar el patrimonio cinematográfico en todo el mundo.

El jurado encargado de fallar el galardón también reconoció que este director, guionista, actor y productor “se mantiene actualmente en plena actividad, aunando en su obra, con maestría, innovación y clasicismo”.

Su candidatura, propuesta por el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfuegos, se impuso por amplia mayoría a otras destacadas del campo de la música, como la del compositor italiano Ennio Morricone.

El director de “Raging Bull”, “Casino”, “Taxi Driver” o “Goodfellas”, ganador de un Óscar entre otros muchos premios, se suma así a la nómina de cineastas reconocidos con el Princesa de las Artes, el último de ellos, su amigo Francis Ford Coppola, que lo obtuvo en 2015, además del austríaco Michael Haneke (2013), Woody Allen (2002) o Luis García Berlanga (1986).

Hijo de inmigrantes italianos, este neoyorquino debutó en el cine en 1968 con “Who’s That Knocking at My Door”, largometraje al que siguieron otros que ya forman parte de la historia del cine, como “Taxi Driver”, con la que obtuvo la Palma de Oro de Cannes en 1976, un año antes de que filmase el reconocido musical “New York, New York”, con Liza Minelli.

Scorsese se situó entonces como uno de los creadores cinematográficos más destacados del movimiento surgido en la década de los setenta denominado Nuevo Hollywood, junto a otros grandes cineastas como Coppola, George Lucas o Steven Spielberg.

En la siguiente década rodó algunos de sus títulos más conocidos, como “Raging Bull” o la polémica “The Last Temptation of Christ” y, ya en 1990, “Goodfellas”, con la que consiguió el León de Plata de Venecia al mejor director, cinco años antes de estrenar “Casino”, protagonizado por Robert de Niro, uno de sus actores fetiche, al igual que Leonardo DiCaprio.

Este último protagonizó “Gangs of New York” a comienzos del siglo XXI, al igual que “The Departed”, un drama de policías y mafiosos que rodó en 2006 y con el que consiguió por fin un Óscar al mejor director, y “Shutter Island” (2010), que arrasó en la taquilla norteamericana.

Tras rodar “Silence” (2016), tiene actualmente en cartera proyectos como una historia sobre el sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa y en un par de semanas recibirá un homenaje en el Festival de Cannes por haber marcado la historia del cine y por su labor en la recuperación de películas, ya que Scorsese destina buena parte de su tiempo y dinero a restaurar viejas cintas, a distribuir cine clásico y a divulgar el patrimonio cinematográfico mundial.