$!Matthew McConaughey no se presentará a la elección para gobernador en Texas

El actor estadounidense Matthew McConaughey ha anunciado que finalmente no concurrirá a las elecciones para gobernador en el estado de Texas, un bastión que tradicionalmente ocupa el Partido Republicano.

El oscarizado actor que, según algunas encuestas era el favorito en esas elecciones, ha acabado con las especulaciones sobre su futuro político y ha decidido no presentarse a ese proceso y enfocar su vida, por el momento, en el sector privado, explicó McConaughey en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Como un niño humilde nacido en la pequeña ciudad de Uvalde, (en el estado de) Texas, nunca pensé que algún día podría ser considerado para el liderazgo político. Es un camino que me inspira humildad, un camino que me inspira a reflexionar. Y también es un camino que elijo no tomar en este momento”, precisó en su mensaje.

Esta decisión pone fin a meses de especulaciones sobre las ambiciones políticas de McConaughey en Texas, después de que él mostrara públicamente su interés en lanzar una campaña para gobernador, aunque sin explicar su filiación.

El actor, de 51 años, agregó en este mensaje que había aprendido 'mucho' estudiando la política de Texas y de Estados Unidos, y subrayó que 'nuestra política necesita un nuevo propósito', al tiempo que reflexionaba sobre las 'divisiones que hay que sanar' en el país.