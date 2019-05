$!Mena Massoud: “Con ‘Aladdin’ vi de niño un reflejo de mí en la pantalla”

El mágico, colorido y aventurero universo de “Aladdin” regresa al cine gracias a una nueva versión del clásico de Disney con actores reales y que encabeza el egipcio Mena Massoud, quien destacó a Efe el valor de la diversidad en las películas para que puedan emocionar a todo tipo de públicos.

“Cuando la vi (la cinta original) de muy niño, lo más importante fue que era como un reflejo de mí en la pantalla. No había muchas películas de animación o de otro tipo con las que me pudiera identificar, con personajes que se parecieran a mí, que me recordaran a mí mismo o mi cultura”, explicó en una entrevista telefónica.

“Creo que ese fue el mayor impacto”, comentó sobre el filme de 1992 que se instaló en el panteón de las obras maestras de la animación gracias a personajes tan carismáticos como el Genio y una banda sonora para el recuerdo.

Nacido en Egipto pero criado en Canadá, Massoud afronta la oportunidad de su vida con “Aladdin”, un “remake” que llega este viernes a los cines bajo las órdenes del director Guy Ritchie (”Snatch”, 2000; “Sherlock Holmes”, 2009) y con la participación de otros actores como Naomi Scott y Will Smith.

Con Disney enfrascado en reinterpretar sus cintas más emblemáticas con nuevas tecnologías o acción real, una jugada con la que triunfó en “The Jungle Book” (2016) y “Beauty and The Beast” (2017), pero con la que patinó en la reciente “Dumbo” (2019), este acercamiento a “Aladdin” conserva, según Massoud, la “icónica” esencia del filme original.

“Enamorarse, intentar averiguar quién eres de joven... Todo eso era muy relevante para mí”, explicó.

Prácticamente desconocido para el gran público hasta ahora, Massoud contó que desde joven siempre quiso “entretener y hacer reír a la gente” con teatro y música en la escuela.