$!Mexicana Bárbara López incursiona en el cine tras triunfar en las telenovelas

La actriz mexicana Bárbara López se define como una mujer “bien plantada”, que disfruta de la simpleza de la vida y asegura que ahora quiere dedicarse más al cine tras su incursión en ese campo con “El mesero”.

“En la primera película que hice tuve una participación muy pequeña, entonces realmente es la primera vez que hago algo en cine y, aunque estoy abierta a posibilidades, me encantaría seguir haciendo cine”, cuenta López, de 29 años y quien está por estrenar el filme en Estados Unidos.

La intérprete considera que no estaba muy alejada de este formato: “siento que lo que he hecho en televisión se parece un poco a “'El mesero’, no en el tono, sino en el tiempo y realización”.

Esto se debe a que las producciones que las plataformas han llevado a cabo en los últimos años buscan tener un lenguaje más cinematográfico y López ha sido parte de esos grandes cambios televisivos.