Muere a los 56 años el actor Sam Lloyd, conocido por la serie "Scrubs"

El actor estadounidense Sam Lloyd, conocido por su papel en la serie cómica 'Scrubs', murió a los 56 años, informaron este sábado varios medios estadounidenses, que atribuyen su deceso a un tumor cerebral del que fue diagnosticado el año pasado.

El agente de Lloyd confirmó su fallecimiento a la cadena televisiva CNN pero no aclaró la causa de la muerte, mientras que la revista Variety aseguró que el intérprete fue diagnosticado en enero de 2019 con un tumor cerebral inoperable.

El cáncer, detectado pocas semanas después de que su mujer diera a luz a su primer hijo, se acabó extendiendo a sus pulmones, mandíbula, hígado y columna vertebral, de acuerdo con Variety.

A lo largo de su carrera, Lloyd tuvo papeles en series de televisión tan exitosas como 'Seinfeld', 'The West Wing', 'Modern Family', 'Desperate Housewives', 'Cougar Town' y 'Malcolm in the Middle', además de las películas 'Flubber' y 'Galaxy Quest'.

Pero el papel por el que más se le conocía era el de Ted Buckland, el abogado del hospital Sacred Heart en la serie 'Scrubs', conocido por su baja autoestima y sus roces con el jefe de medicina, el doctor Bob Kelso, interpretado por Ken Jenkins.

El protagonista de esa serie, Zach Braff, definió a Lloyd como 'uno de los actores más graciosos' con los que ha podido trabajar.

'Sam Lloyd me hacía reírme y salir de mi personaje todas y cada una de las veces que teníamos una escena juntos. No podía haber sido un hombre más amable. Siempre recordaré con cariño el tiempo que pasé contigo, Sammy', escribió Braff en Twitter.

Lloyd, que también tocaba el bajo en la banda 'The Butties' y cantaba a capella en 'The Blanks', era el sobrino de Christopher Lloyd, el célebre 'Doc' de 'Back to the future' (1985).