Muere Charlotte Rae, actriz de “Blanco y Negro”

LOS ÁNGELES. Charlotte Rae, quien interpretó a la sabia y paciente encargada de un grupo de chicas adolescentes en la longeva serie de comedia “The Facts of Life” (”Los hechos de la vida”) e hizo otros papeles memorables en la TV, el teatro y el cine, falleció. Tenía 92 años.

Rae murió el domingo en su casa de Los Ángeles rodeada por su familia, dijo su publicista, Harlan Boll. La causa del deceso no se supo de inmediato, pero a Rae le habían diagnosticado un cáncer de hueso tras haber superado un cáncer pancreático, dijo Boll.

Rae originó en 1978 el personaje de la señora Garrett para la primera temporada de la comedia de NBC “Diff’rent Strokes” (conocida en Latinoamérica como “Blanco y negro”, o “Arnold”) y entonces lo llevó a la serie derivada “The Facts of Life”, que se estrenó al año siguiente.

Inicialmente ubicada en un internado para chicas, el programa se transmitió por nueve temporadas. Rae se fue después de la séptima explicando más tarde que “necesitaba algo de tiempo para el resto de mi vida”.

El personaje de la señora Garrett le llegó luego de años haciendo teatro y televisión. Rea fue nominada a un premio Emmy por este papel y en dos ocasiones fue postulada al Tony por su trabajo en Broadway.

Su última aparición en el cine fue en la película “Ricki and the Flash” de 2015 con Meryl Streep. El mismo año publicó la autobiografía “The Facts of My Life” (Los hechos de mi vida), coescrita por su hijo Larry Strauss.

Mindy Cohn y Kim Fields, quienes interpretaron a integrantes de la cría de la señora Garrett, la recordaron con cariño.

“Era mi campeona, una maestra, un excelente ejemplo de la tenacidad y perseverancia necesarias para vivir como un creativo, junto con tu talento y tus dones. Te quiero Char”, escribió en Instagram Cohn, quien hizo el papel de Natalie.

“Lo siento, sin palabras de momento, solo amor y lágrimas... y sí, sonrisas”, tuiteó Fields, quien dio vida a Tootie.

La actriz ganadora del Tony Audra McDonald tuiteó: “Era tan dulce, chistosa, sabia, amorosa y brillante. La echaremos tanto de menos. Descansa en paz dulce Charlotte Rae”.

Y Todd Bridges, quien hizo el papel de Willis en “Diff’rent Strokes”, dijo en Twitter que Rae era querida por todos sus colegas y que la serie “no habría sido igual” sin ella.

Edna Garrett le dio consejos a veces irónicos a los personajes de “Facts of Life” (que además de Cohn y Fields, fueron interpretados por Lisa Whelchel, Nancy McKeon y Molly Ringwald) en una serie elogiada por lidiar con temas tan delicados de la adolescencia como el sexo, las drogas, los trastornos alimenticios y la presión de los pares.

“Quise darle tanta humanidad como fuera posible, así como humor”, Rae dijo a The Associated Press durante los comienzos de la serie. “No quiero que sea Polly Perfecta, porque debe que tener fallas humanas y cometer errores”.