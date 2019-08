Ni Dora ni el cine de terror pueden con “Fast & Furious” en Estados Unidos

Ni el cine de terror con “Scary Stories to Tell in the Dark” ni la apuesta infantil de “Dora and the Lost City of Gold” pudieron con “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, que este fin de semana volvió a ocupar el número uno de la taquilla en Estados Unidos.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, “Hobbs & Shaw”, el primer “spin-off” (cinta derivada) de “Fast & Furious”, se anotó este fin de semana 25,4 millones de dólares mientras que en todo el mundo su recaudación acumulada asciende ya a 332,6 millones.

Con maneras completamente opuestas de ver la vida, Hobbs (Dwayne Johnson) y Shaw (Jason Statham) deberán superar sus diferencias y unir fuerzas para detener a Brixton (Idris Elba), un poderoso villano modificado genéticamente y que planea hacerse con una arma peligrosísima.

La medalla de plata fue para “Scary Stories to Tell in the Dark”, película de terror producida por Guillermo del Toro y que logró un notable resultado en su estreno en EE.UU. con 20,8 millones de dólares.