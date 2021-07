$!Noruega y Chad presentan en Cannes dos visiones opuestas de las mujeres

La jornada de competición del Festival de Cannes ofreció este viernes dos visiones muy diferentes de la vida de las mujeres: 'Lingui', del chadiano Mahamat-Saleh Haroun, y 'The worst person in the world', del noruego Joachim Trier, dos películas que tuvieron una muy buena acogida.

Por un lado, 'Lingui' se adentra en los problemas de una madre soltera que descubre que su hija adolescente está embarazada y quiere abortar, algo ilegal en Chad. Por otro, una joven de 30 años, Julie, que vive en Oslo y está perdida personal y profesionalmente.

Con un comienzo más ligero y festivo y un final más profundo y dramático, Trier realiza un certero retrato generacional con el que cierra su trilogía sobre Oslo tras 'Reprise' (2006) y 'Oslo, August 31st' (2011).

En este caso, frente a los protagonistas masculinos de los dos primeros títulos, la película está centrada en una mujer, Julie, que sigue teniendo dudas hacia dónde va a encaminar su futuro. Y más aún cuando su novio, Aksel (Anders Danielsen Lie) la presiona para tener hijos.