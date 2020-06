$!Óscar Isaac, Robert de Niro y Anne Hathaway se apuntan a 'Armageddon Time'

Óscar Isaac, Robert de Niro, Anne Hathaway y Donald Sutherland son las últimas cuatro incorporaciones de lujo de 'Armageddon Time', una película de muchos quilates que dirigirá James Gray y en cuyo elenco ya figuraba Cate Blanchett, informó este martes el portal Deadline.

Esta cinta se basará en la experiencia de James Gray como alumno de la escuela Kew-Forest School de Nueva York, un centro en el que estudió, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gray brilló en cintas como 'We Own the Night' (2007), 'Two Lovers' (2008) o 'The Lost City of Z' (2016) y el año pasado presentó el drama familiar en el espacio 'Ad Astra', con Brad Pitt y Tommy Lee Jones como protagonistas.

'Cada película que haces es diferente, pero estoy tratando de hacer algo que es lo opuesto al vasto, solitario y oscuro vacío de la película que acabo de dirigir', dijo Gray.

'Estoy ansioso por hacer algo que sea sobre personas, sobre emociones humanas e interacciones entre las personas, y quiero que esté lleno de calidez y ternura. De alguna forma, sí, es sobre mi infancia, pero también es un ejemplo del amor familiar en cualquier nivel. Soy de los que creen que la mayoría de la gente hace lo mejor bajo circunstancias difíciles y, de algún modo, eso es algo hermoso y conmovedor para mí', añadió.

El guatemalteco Óscar Isaac estará en esta cinta rodeado de dos dobles ganadores del Óscar: Robert de Niro (por 'The Godfather: Part II', 1974; y 'Raging Bull', 1980) y Cate Blanchett ('The Aviator', 2004; y 'Blue Jasmine', 2013).

También cuentan con honores de la Academia de Hollywood Anne Hathaway, que se llevó el premio a la mejor actriz de reparto por 'Les Misérables' (2012); y Donald Sutherland, veterano actor que recibió un Óscar honorífico por su contribución global al cine.

Isaac se ha convertido en uno de los rostros latinos más requeridos en Hollywood, sobre todo tras su participación en 'Star Wars', y en su horizonte inmediato destaca su papel en la nueva 'Dune' que está preparando Denis Villeneuve.