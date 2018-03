“Pacific Rim: Uprising” desplaza a “Black Panther”

NUEVA YORK. Después de seis semanas, “Black Panther” finalmente fue desbancada del primer lugar en los cines de Estados Unidos y Canadá: la secuela de monstruos contra robots “Pacific Rim: Uprising” desplazó a la cinta de superhéroes al recaudar 28 millones de dólares el fin de semana, según cálculos de los estudios difundidos el domingo.

Pero los resultados de “Pacific Rim: Uprising”, estreno de Universal Pictures-Legendary Entertainment con un costo de producción de 150 millones de dólares, fueron relativamente bajos, al menos en Estados Unidos y Canadá. Al igual que el reciente estreno de “Tomb Raider”, su mayor recaudación la tuvo en China. “Pacific Rim: Uprising” debutó en el gigante asiático con 65 millones de dólares para Legendary, que el conglomerado chino Wanda Group adquirió en 2016.

Aunque “Black Panther” bajó al segundo lugar con una captación de 16,7 millones de dólares en su sexta semana, la cinta de Ryan Coogler logró otra marca de taquilla: ya es la película de superhéroes con las mayores ventas de boletos en la historia de América del Norte, sin tomar en cuenta la inflación. “Black Panther” ha captado 631 millones de dólares en la región, los cuales superan los 623 millones de “The Avengers” de 2012. La película también se convirtió en la quinta con los mayores ingresos en la historia, por arriba de “Star Wars: The Last Jedi”.

En otros resultados, el drama cristiano “I Can Only Imagine” fue tercero en taquillas con una captación de 13,8 millones de dólares en su segundo fin de semana, mientras que la secuela animada “Sherlock Gnomes” logró en su estreno 10,6 millones de dólares. “Isle of Dogs”, de Wes Anderson, tuvo un buen arranque al recaudar 1,6 millones de dólares en 27 cines.