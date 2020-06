$!Película “Lo que el viento se llevó' regresa a HBO Max con advertencia sobre el racismo

La plataforma de 'streaming' HBO Max recuperó la película 'Gone With The Wind' (Lo que el viento se llevó) en su catálogo de Estados Unidos con la advertencia de que la cinta 'niega los horrores de la esclavitud' y un video que contextualiza las representaciones racistas de la obra de 1939.

Antes de la emisión de la película, la doctora universitaria y especialista en cine Jacqueline Stewart (Universidad de Chicago) argumenta en una introducción que 'este drama épico de 1939 debe verse en su forma original, contextualizarse y debatirse'.

En la presentación, la profesora universitaria matiza que la película 'no fue elogiada universalmente' en su estreno, ya que 'da la imagen del sur estadounidense' antes de la Guerra de Independencia 'como un escenario romántico e idílico que trágicamente se ha perdido'.

'El tratamiento del mundo a través de la lente de la nostalgia niega los horrores de la esclavitud y su legado de desigualdad racial', asegura.

Sin embargo, aunque admite que 'puede ser incómodo', es 'importante que las películas clásicas de Hollywood estén disponibles en su forma original'.

Posteriormente, 'Gone With The Wind' se emite de manera íntegra y sin censura, como prometió la plataforma cuando despertó una polémica internacional al retirar la cinta de su catálogo hace dos semanas de manera 'temporal'.

Además, junto a la película se sugiere el visionado de un debate de expertos titulado 'The Complicated Legacy of 'Gone With the Wind'' (El complejo Legado de 'Gone With the Wind').