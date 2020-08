$!Película “Malpaso”, del cineasta dominicano Héctor Valdez, compite en Festival de Málaga

De hecho, Valdez cuenta en la rueda de prensa que fue gracias a la documentación aportada por ONG como Save the Children como descubrió la cruda realidad de los niños sin papeles que malviven en la frontera; 'niños que no podían ser declarados ni de un lado ni otro' y, simplemente, desaparecían.

'Me interesaba igualmente el enfoque del paso del tiempo en este lugar, casi como metáfora, porque todo está como detenido en el tiempo -reflexiona el director-, el tiempo no pasa a pesar de los años, la realidad no se vive como distinta'.

Un hallazgo este actor albino, cuya fragilidad casi transparente se come la cámara ante la profunda belleza negra de su hermano.

'Es un Oliver Twist caribeño -dice Valdez-, la problemática del día y la noche, el contraste entre el fenotipo afrocaribeño y la perspectiva de vida de un personaje que necesita un protector, en este caso, su hermano'.

Es el segundo largometraje de Valdez tras 'Al sur de la inocencia', una 'road movie' en la que ya tuvo su encuentro con la frontera y los mercados binacionales. 'Una película siempre te lleva a la otra, y aquella -dice- era la semilla de esta'.

'Hay una realidad que no se puede obviar, el mercado es supervivencia: si no se cumple la venta, no se cobra y no se come, es también un discurso de blanco o negro'.

Vicente Santos, que transita toda la película como un fantasma hermoso, opina que su personaje 'está ahí como una continuidad, un estado ausente'.

'Es ese niño maltratado y vejado que, en su madurez no tiene con quién vengarse y sale al mundo con la misión de encontrar culpables, cuando ya no hay respuestas. Es -filosofa- resultado de la nada, un adulto castrado con una niñez terrible, que se formula preguntas'.

Una desolación que atraviesa toda la cinta, profundamente triste, a la que apura una potente (y discreta) banda sonora, creación del francés Pascal Gaigne, ganador del Goya por la música de 'Handia'.