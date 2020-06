$!Rachel McAdams: 'La comedia es algo increíblemente liberador'

'La comedia es algo increíblemente liberador para un intérprete', aseguró a Efe la actriz Rachel McAdams, que en la paródica 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga', que se estrena este viernes en Netflix, da rienda suelta a su lado más disparatado y divertido.

Aunque puede presumir de comedias muy meritorias como 'Mean Girls' (2004) o 'Game Night' (2018), los papeles intensos han sido una marca de la casa de McAdams (London, Canadá, 1978), ya fuera con la romántica 'The Notebook' (2004) o con la turbia 'Spotlight' (2015) que le dio una nominación al Óscar.

'En una comedia no puedes reprimirte', confesó.

'Es como un músculo que empiezas a ejercitar: vas a trabajar cada día, sabes que lo vas a dar todo, probablemente te la pegues algunas veces, y todo eso forma parte de la comedia. Lo encuentro muy, muy liberador', añadió.

Así que, puestos a apostar de lleno por las risas, nada mejor que una cinta sobre un espectáculo tan ridículo, apasionante y único como Eurovisión.

McAdams es la coprotagonista junto a Will Ferrell de 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga', una película en la que la actriz se reencuentra con el director David Dobkin tras su colaboración en 'Wedding Crashers' (2005).

Esta comedia cuenta la historia de Lars (Ferrell) y Sigrit (McAdams), dos islandeses bastante peculiares, que son amigos inseparables y que sueñan con representar algún día a su gélido y pequeño país en Eurovisión.

Pero McAdams partía con un pequeño problema de entrada: no sabía casi nada de Eurovisión.