$!Rami Malek, se despide de “Mr. Robot” y se convierte en el villano de “James Bond”

“Este ‘show’ me puso en un lugar donde la gente pudo ver lo que era capaz de hacer”, explicó el actor de origen egipcio, para quien esta “revolucionaria” serie le ofreció una “plataforma para jugar con las emociones” y avanzar: “Nunca habría tenido las oportunidades que tuve sin ella, así es como me encontraron los productores de ‘Bohemian Rhapsody”.

“Si no hubiera existido la serie no lo hubiera logrado, y aún no entiendo cómo (los productores) pudieron pensar que podía ser Freddie Mercury sacándome de aquí (de “Mr. Robot”)”, confesó entre risas, ya que su personaje es un joven antisocial acuciado por varios problemas mentales, como la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad.

Precisamente, Malek reveló que para preparar su rol en “Mr. Robot”, salía a las calles de Nueva York vestido de negro de pies a cabeza con una mochila y, oculto bajo una capucha, recorría la ciudad sin establecer contacto visual ni comunicarse con nadie, “haciendo lo que Elliot habría hecho”, algo que dista mucho de su actitud y que le hizo sentir “terriblemente solo”.

“Me encontré muy solo. Pero recientemente hay cosas que han cambiado en mi vida y tengo que hacer eso: andar con la cabeza baja. A veces quiero saludar a todo el mundo y a veces ir de un punto a otro. Me siento privilegiado y bendecido, es un pequeño precio a pagar. Dentro de mí siempre va a vivir un poco de Elliot”, admitió.