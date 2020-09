$!Raquel Welch, de mito erótico a una discreta vida a sus 80 años

En las décadas de los años 60 y 70 fue una de las mujeres más famosas de todo el mundo, pero Raquel Welch, que mañana cumple 80 años, ha dejado muy atrás su imagen de mito sexual para refugiarse en una vida discreta y alejada de los grandes focos.

La película 'How to Be a Latin Lover' (2017) protagonizada por Eugenio Derbez, la cinta televisiva 'House of Versace' (2013) y una aparición puntual en 2012 en 'CSI: Miami' es lo más destacado que ha rodado en la última década esta actriz de origen latino que, fuera de las cámaras, encontró el éxito como empresaria en marcas de belleza y de ejercicio físico.

'Es bonito que me reconozcan', dijo en 2018 en una entrevista en el medio escocés The Sunday Post.

'Toda mi carrera ha girado en torno a ser reconocida, como cualquier otro actor o actriz, así que estoy agradecida de que la gente todavía se interese por mí (...). Soy muy exigente sobre los trabajos que acepto, pero no estoy nada cerca de retirarme. Mientras la gente siga interesada en mí, seguiré trabajando', añadió.

De la prehistoria a la fama