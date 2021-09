$!Revelan posible causa de muerte del actor Michael K. Williams

Luego del impacto por el fallecimiento a los 54 años de Michael K. Williams, un respetado y prestigioso actor que se hizo famoso por su gran interpretación de Omar Little en la serie “The Wire” (2002-2008), diversos medios estadounidense han revelado la posible causa de su deceso.

El cuerpo de Williams fue encontrado este lunes (06.08.2021) en su apartamento de Brooklyn (Nuea York) y las autoridades apuntan a una posible sobredosis como causa de la muerte, aunque por ahora no se ha confirmado este punto.

Los peritos hallaron drogas en el lugar, lo que sugiere una posible sobredosis fatal. En la mesa de la cocina se encontró heroína y supuestamente se descubrió un cóctel de drogas en otra parte del apartamento.

Una fuente policial le dijo al diario The New York Post: “No se indica ningún juego sucio. No hubo entrada forzada y el apartamento estaba en orden”.

El teniente John Grimpel, portavoz de la policía de Nueva York, dijo que Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn después de una llamada telefónica de emergencia a las 14.00 hora local. El actor fue oficialmente declarado muerto a las 14:12 pm, reportaron medios locales.

Williams siempre fue abierto sobre sus luchas con la adicción a las drogas. Desde los 19 años, entraba y salía de las clínicas para buscar tratamiento, contó el medio Daily Mail en su nota.

Durante sus años de filmación de la serie The Wire, Williams recayó.

En 2005, ingresó a una iglesia en Nueva Jersey en busca de ayuda con su problema. “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado”. “Esto fue, yo diría, alrededor de la... tercera temporada de The Wire”, dijo Williams a National Public Radio en 2016.

En otra entrevista radial también realizada en 2016, contó que se drogaba con cualquier cosa que pudiera introducir en una jeringa. “Estoy muy agradecido y me siento afortunado de estar hoy acá, ser un hombre para mi familia... estar en este punto en mi carrera y con esta plataforma, estoy muy agradecido”. “Todavía soy un trabajo en progreso”.

“Estaba drogado. ... Estaba en peligro de destruir todo por lo que había trabajado tan duro”, afirmó.

David Simon, el creador de “The Wire”, fue uno de los que compartió su tristeza en las redes. “Demasiado abatido ahora mismo como para decir todo lo que debería decirse. Michael fue un buen hombre y un talento original, y en nuestro viaje juntos siempre se mereció las mejores palabras. Hoy esas palabras no me vienen”, escribió en Twitter.

El nativo de Brooklyn había sido aclamado por su papel en la serie “The Wire” de HBO, en la que interpretó a un ladrón especialista en atacar a narcotraficantes en Baltimore.

La descarnada serie policíaca se convirtió en uno de los shows más populares de la televisión y estuvo al aire por cinco temporadas entre 2002 y 2008.

Williams también fue conocido por el papel de Albert ‘Chalky’ White en la serie de HBO “Boardwalk Empire”.