Robert Pattinson acompañará a Timothée Chalamet en la cinta “The King”

LOS ANGELES. El actor británico Robert Pattinson acompañará al estadounidense Timothée Chalamet en la cinta “The King” que prepara Netflix, informó la plataforma digital en un comunicado de prensa.

Pattinson, que alcanzó el estrellato en todo el mundo por la saga “Twilight”, encabeza la lista de fichajes anunciados hoy para este proyecto, en la que también figuran Sean Harris, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp, Tom Glynn-Carney y Thomasin Harcourt McKenzie.

El pasado febrero se conoció que Chalamet, uno de los nombres de moda en la industria de Hollywood tras su estelar participación en “Call Me by Your Name” (2017), lideraría este largometraje que dirigirá David Michôd (”War Machine”, 2017).

Y junto a Chalamet figurará también Joel Edgerton, que además de tener un rol destacado en la película es su guionista junto a Michôd.

Inspirado en las obras de William Shakespeare “Henry IV” y “Henry V”, este drama histórico narrará la llegada al trono de un joven príncipe que debe aprender lo que significa ser rey.

El rodaje de “The King” comenzará mañana en el Reino Unido y su estreno está previsto para 2019