Robert Redford dice adiós al cine tras seis décadas como actor

Leyenda viva de Hollywood, Robert Redford se despide de la interpretación con “The old man and the gun”, una película de David Lowery sobre un ladrón elegante y seductor que se ha pasado la vida escapando de la cárcel, un papel hecho a su medida y un homenaje a su carrera.

“The Chase” (1966)

"Descalzos por el parque" (1976)

“Butch Cassidy and The Sundance Kid” (1969)

“Jeremiah Johnson” (1972

The Canidate (1972 )

“The Sting” (1973)

“The Great Gatsby” (1974)

“All The President’s Men” (1976)

“Out Of Africa” (1985)

Sydney Pollack.- Con Pollack rodó otros títulos sin desperdicio, como “The Way We Were” o “Three Days of the Condor”, pero esta última película juntos arrasó en los Oscar y es la más popular. Redford es el aventurero y romántico Denys Finch-Hatton ante el que cae rendida Karen Blixen (Meryl Streep) en Kenia.