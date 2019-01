“Roma” de Alfonso Cuarón arrasa premios en Nueva York

“Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, arrasó el sábado en la entrega de los premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine, que concedió a “The Rider” el galardón a la mejor película de 2018.

Como haya sido, Cuarón se quedó con los premios: 2do lugar como mejor película, mejor cinta en lengua extranjera y mejor cinematografía. Cuarón se llevó además el título al mejor director.

“Roma”, realizada en blanco y negro, fue galardonada como la mejor película por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York en noviembre y por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles en diciembre.

Justin Chang, presidente de la sociedad y crítico de cine para Los Angeles Times, dijo que “muchos directores están redescubriendo la sorprendente cualidad ambiental del cine en blanco y negro”, entre ellos Cuarón, que además dirigió la cinta “Y tu mamá también” de 2001, ganadora de galardones.

Cuarón hace gala de espléndidas tomas en Roma, una cinta sobre una trabajadora doméstica en la colonia (sector) Roma de la Ciudad de México en la década de 1970, una época de gran agitación política y social.

“Es el éxito crítico de la temporada”, afirmó Chang.

La sociedad concedió el premio a la mejor película a la cinta de bajo costo “The Rider”, de Chloe Zhao. El premio a la mejor actriz fue para Olivia Colman, por “The Favourite”, y al mejor actor para Ethan Hawke, por “First Reformed”. La mención al mejor actor de reparto fue para Steve Yeun, por “Burning”, y a la mejor actriz de reparto correspondió a Regina King, por “If Beale Street Could Talk”. Alrededor de 40 de los 64 miembros de la sociedad participaron en la votación.

El premio al mejor guion fue para “The Death of Stalin” y el de la mejor película de no ficción para “Minding the Gap”, un documental dirigido por Bing Liu sobre la compleja amistad entre tres jóvenes amantes de las patinetas, incluido él mismo, en Rockford, Illinois.

La sociedad de críticos de cine fue fundada en 1966 y elige a sus críticos que habrán de votar por las cintas a aquellos que trabajan en periódicos y otros medios importantes en Estados Unidos. La 53era entrega anual de los premios fue organizada por la Sociedad Cinematográfica del Centro Lincoln en Nueva York.

Los ganadores de los premios 2018 reflejan una gran diversidad étnica y técnica en la producción cinematográfica, como la película “Burning”, un drama surcoreano de misterio dirigido por Lee Chang-dong.

Chang afirmó a The Associated Press que los estrenos cinematográficos de 2018 en Estados Unidos fueron una “sobreabundancia de riquezas”, entre las que sobresalió “The Rider”, un drama contemporáneo de vaqueros en las tierras baldías de Dakota del Sur.

La película trata de una familia que vive de participar en rodeos, pero tiene dificultades para sobrevivir con una niña con autismo, uno con daño cerebral a causa de una lesión en una competición para montar caballos broncos, el trago y el juego.

La cinta, dirigida por la cineasta Chloe Zhao nacida en Beijing y educada en Estados Unidos, donde vive, “combina el realismo de documental y la ficción”, afirmó Chang. “Ella no utiliza actores profesionales y en cierta manera eso le da un toque íntimo y consistente; es una película desgarradora que tiene mucho poder para mantener vivo el interés”.

Chang hizo hincapié en que la sociedad no basa sus decisiones en las recaudaciones de taquillas ni el costo de las cintas. “Nos interesa la calidad de las películas”, agregó.