$!Rose McGowan acusa a Alexander Payne de abusar de ella cuando tenía 15 años

'Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno 'softcore' (porno blando) que dirigiste para Showtime con otro nombre', aseguró la pasada noche McGowan en el primero de los tuits en los que detalló su acusación.

'Si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta', afirmó McGowan, quien dijo que por haber estado dentro de 'la secta de

Hollywood' no se había dado cuenta hasta ahora de que aquello fue un episodio de abuso. Por ahora, Payne no ha respondido a estas acusaciones.

Payne tiene 12 años más que McGowan, por lo que, si las acusaciones de la actriz fueran ciertas, en el momento de lo sucedido tenía en torno a 27 años.

Payne es uno de los directores estadounidenses más aplaudidos de los últimos veinte años, cuenta con dos Óscar al mejor guion adaptado por 'Sideways' (2004) y 'The Descendants' (2011), y su filmografía incluye otros títulos como 'About Schmidt' (2002) y 'Nebraska' (2013).