Rowan Atkinson: “Me gusta ser Johnny English, pero no disfruto del rodaje”

“Me preocupo muchísimo por el resultado, así que aunque me gusta el papel, no disfruto del rodaje. Siempre tengo presente la creencia de que, haga lo que haga, no será tan bueno como podría serlo”, dijo el británico, quien, a pesar de su éxito como cómico, se considera un hombre “serio y perfeccionista”.

“Lo siento mucho por las personas que me tienen que soportar durante un rodaje. No creo que resulte desagradable o maleducado, simplemente creo que soy aburrido”, apuntó entre risas.

Como novedad, en esta nueva cinta dirigida por David Kerr, la parodia del agente 007 contó con el fichaje de una chica Bond, Olga Kurylenko.

“A veces hemos intentado tener en la película a antiguos James Bond y nos ha resultado imposible, aunque es cierto que en esta ocasión sí que hemos tenido la suerte de poder contar con Olga, una gran actriz”, subrayó el cómico.

Kurylenko, por su parte, aseguró sentirse “muy feliz” por formar parte de una comedia como esta, un género en el que no había realizado grandes incursiones.

“Me encanta. La verdad es que era algo que siempre había querido hacer. Quién sabe, quizá he descubierto mi verdadera vocación”, apostilló la actriz francesa de origen ucraniano durante su encuentro con los medios.