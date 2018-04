Salma Hayek recibe premio de UNICEF

NUEVA YORK. Salma Hayek siempre ha mostrado una gran sensibilidad y preocupación por los menos favorecidos y por ello ha sido galardonada con el premio al liderazgo Danny Kaye durante la séptima bienal de UNICEF en Beverly HIlls.

“He estado trabajando con UNICEF por 10 años o más.

Son muy importantes para mí y estoy agradecido por esta distinción que me otorgan esta noche” Salma ha estado vinculada a importantes campañas en África y medio oriente, pero especialmente recordó cuando UNICEF acudió a su llamado cuando su país lo necesitó.

Pudimos recaudar una cantidad importante de dinero juntos, les llamé y les dije que me ayudaran porque tenía que ayudar a México después del terremoto y me ayudaron mucho pues pudimos proveer no solo ayuda para las familias sino los colegios para los niños porque perdimos muchos colegios por el terremoto. Salma Hayek, una vez más mostrando su cara más humanitaria en la séptima gala bienal de UNICEF.