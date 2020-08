$!Sean Connery, el eterno 007 cumple 90 años alejado de los focos y las cámaras

En 1953, el escocés fue uno de los candidatos en el certamen de Míster Universo. Según la Enciclopedia Británica, esta oportunidad lo guió hacia el teatro, donde actuaba como extra. En 1954 consiguió un papel en una obra que acabó protagonizando. Su primera oportunidad en el cine fue “Lilacs in the spring”, en el año 1954.

“Dr. No” fue la primera película de la saga y el tremendo éxito que cosechó la cinta hizo que pronto se embarcaran en la producción de otros títulos. Así, Sean Connery repitió como 007 en “From Russia with love”, en 1963; en “Gold Finger”, en 1964; en “Thunderball”, en 1965 y también en “You only live twice”, en 1967.

Tras este último título llegó “On her majesty’s secret service”, en 1969, en el que Connery no participó. Sin embargo, volvió a enfundarse el traje de agente secreto en “Diamonds are forever”, en 1971. En 1983, Connery regresó al papel de 007 en “Never say never again”, basada en la novela “Thunderball”, producida por una productora independiente y no por Eon Productions, como las demás, y referida como “no oficial”.

Al actor escocés le sucedieron otros actores en el papel, como Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, más recientemente, Daniel Craig. Siempre se habla de quién será el próximo James Bond, un personaje para el que suenan nombres como Tom Hardy, Idris Elba o Richard Madden, pero el primero, siempre, será Connery, lo que le otorga la categoría de eterno. A pesar del gran éxito que cosechó con estas películas, Connery no quería verse reducido a un único papel y aceptó retos diversos.

El icónico padre de Indina Jones

En 1964 se puso en manos de Alfred Hitchcock en “Marnie” y cosechó reconocimiento con sus interpretaciones en “The man who would be King”, en 1975 o por “The hunt for red october”, en 1990, entre otros.