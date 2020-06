$!Selenis Leyva presenta en español a su hermana transgénero

La actriz estadounidense Selenis Leyva, famosa por su participación en 'Orange Is The New Black', presentó a su hermana transgénero Marizol a la comunidad de habla hispana con el libro 'Mi hermana', en el que cuenta su historia desde que fue adoptada por su familia hasta que completó su transición.

El libro, lleno de anécdotas íntimas y conmovedoras, es parte 'de nuestra misión para ayudar a otras familias, en especial familias latinas, que puedan estar pasando por un proceso similar', dijeron a Efe las hermanas Leyva en una videollamada con Efe en la que hubo tanto lágrimas como carcajadas.

'Teníamos ganas de contar cómo fue el proceso de Marizol, pero el deseo se concretó cuando vimos la transición de Caitlyn Jenner. Pensamos en tanta gente transgénero que no tenía recursos en dinero o emocionales que tuvo ella y pensamos cómo podíamos ayudar', contó Selenis, quien además se prepara para la segunda temporada de 'Diary of a Future President' en Disney+.

'El apoyo de mi familia y mi comunidad ha sido muy importante para mí', expresó, por su parte, Marizol, quien hoy en día se destaca como una exitosa chef y modelo.

Pero para Selenis, las anécdotas de su familia, que espera que sirvan para conectar a las personas trans en distintas etapas de su proceso, son tan importantes como la parte del libro en la que ofrece información científica sobre la identidad de género y listas de agrupaciones y expertos más una gran cantidad de recursos para un lector que necesite ayuda.

'Acá el enemigo es la ignorancia y me duele por la gente que no ha tenido la suerte que tengo yo. Lo menos que puedo hacer es ayudar a combatirla', indicó Marizol.

UNA HISTORIA MUY LATINA

Selenis nació en Cuba y creció en Nueva York en el seno de una familia cubana y dominicana. Las primeras páginas del libro, que salió anteriormente en inglés, las escribe ella y pone la luz no solo en el machismo y la homofobia que percibió en su familia, sino en el racismo que se expresaba a través del rechazo a su cabello rizado y el clasificar como 'los más lindos' entre los primos a los que tenían la piel más clara.

Eso la sensibilizó y la preparó para entender 'el dolor que Marizol sintió en su etapa como José', que era su anterior nombre.

La actriz también relata el proceso de adopción del bebé José, quien había nacido de una madre drogadicta, y cómo a pesar de los 12 años de separación entre ellas siempre fueron muy unidas.

Las escenas de rechazos, agresiones, acoso y depresión no están ausentes, pero el libro sabe a esperanza y a amor incondicional.

Para Marizol, la historia que aún le saca las lágrimas es la describe lo que pasó la primera vez que su papá le dijo 'hija'.

ORGULLOSA AFROLATINA Y TRANSGÉNERO

El movimiento 'Black Lives Matter', que se traduce en 'Las vidas negras importan', ha ampliado su foco en los últimos días a las personas transgénero. Marizol y Selenis, como afrolatinas y activistas, se declararon parte del movimiento y subrayaron la necesidad de que más latinos sumen sus voces.

'Estamos hablando de una comunidad que está amenazada de muerte, literalmente. Casi no se habla de los asesinatos de las mujeres transgénero y es importante que se preste atención a esto”, dijo Marizol.

En ese sentido ,tanto ella como su hermana fustigaron con adjetivos como 'ignorantes y transfóbicas' las recientes declaraciones de la escritora británica J.K Rowling, famosa por su serie sobre Harry Potter, en las que dejaba entender que las trans 'no son mujeres'.

'Si no sabe lo que está diciendo que se calle. Alguien con una voz tan potente no se puede dar el lujo de andar diciendo cosas que ponen en peligro la vida de alguien más', manifestó Selenis.

En esa línea, las hermanas se han comprometido con su misión de 'empoderar a la comunidad transgénero”, en especial los latinos o 'Latinx', como les llaman, y ayudar a las familias a entender que la persona sigue siendo la misma.

'Hay mucha gente que cuando explica lo que le está pasando son abandonados o abandonadas por su familia, cuando lo único que ha cambiado es que son más felices porque no se tienen que ocultar o pretender algo que no son', explican.

Las dos están seguras que 'donde hay amor hay la capacidad de si no celebrar esto, al menos respetarlo'.