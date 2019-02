$!¿Son los Óscar o los Grammy?

Las galas de los Óscar nos tienen acostumbrados a una buena dosis de música, pero en la edición de este año cobra un especial protagonismo, con nominaciones de acaparadores de Grammy como Lady Gaga o Kendrick Lamar y actuaciones que van desde Queen a Gustavo Dudamel, pasando por Bette Midler.

La falta de presentador ha dejado mucho espacio que llenar en esta 91 edición de los Óscar y los productores se han lanzado sin miedo al mundo de la música, aprovechando además que una de las películas más populares de la temporada sea todo un canto de amor a un grupo mítico, Queen.

Aunque “Bohemian Rhapsody” llegará a la gala con cinco nominaciones, parece con pocas opciones de salir como triunfadora de la noche, por lo que la mayor expectación está en la actuación anunciada por la Academia de Hollywood de Queen junto a Adam Lambert, que no tardó en afirmar: “We will Rock the Oscars”. Pero no será la única presencia musical.