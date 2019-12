$!“Spies in disguise”, el espía que fue paloma por querer ser gavilán

El espionaje y la comedia se cruzan en una aventura animada gracias a “Spies in disguise”, una película dirigida por Troy Quane y Nick Bruno y que en su versión original cuenta con las voces de Will Smith, Tom Holland, Karen Gillan y Rashida Jones.

En este filme vemos como el superespía Lance Sterling (Will Smith), quien es el mejor espía del mundo, sufre un accidente que lo convierte en paloma. Ahora debe de confiar en su oficial técnico, el nerd Walter Beckett (Tom Holland), para completar una misión, pero si este extraño dúo no aprende a trabajar en equipo significará el fin del mundo.

Esta película animada está parcialmente basada el corto animado “Pigeon: Impossible” (2009) creado por Lucas Martell, y no solo es la ópera prima de los directores Troy Quane y Nick Bruno, también es la primera producción de Blue Sky Studios que será distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures después de la adquisición de 20th Century Fox.

Asimismo, “Spies in disguise” es la última película animada que se estrenará en el 2019. Esta también es la tercera producción animada de Blue Sky Studios que cuenta una historia desde la perspectiva de un humano después de “Epic” (2013) y “The Peanuts Movie” (2015).

Aunque esta es la primera película animada de Tom Holland y la primera en la que participa Will Smith desde “Shark Tale” (2004), ambos actores ya han formado parte de varias producciones exitosas que se estrenaron en el 2019. Smith, por ejemplo, protagonizó “Aladdin” y “Gemini Man”, mientras que Holland formó parte del elenco de la exitosa “Avengers: Endgame” y protagonizó “Spider-Man: Far from Home”. Por lo menos tres actores del elenco de este filme han interpretado personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. Mientras que Holland ha interpretado a Peter Parker (Spider-Man), Karen Gillan encarna a la guerrera cibernética Nebula en las películas de “Guardians of the Galaxy” y Ben Mendelsohn le dio vida al skrull llamado Talos en “Captain Marvel”.

Will Smith también tiene una conexión al mundo de los cómics ya que formó parte del Universo extendido de DC Comics cuando interpretó el papel de Floyd Lawton (Deadshot) en “Suicide Squad” (2016).

Will Smith y Karen Gillian también tiene otra cosa en común, ambos han participado en producciones relacionadas a Robin Williams. Mientras que Smith interpretó al genio en la nueva versión de “Aladdin”, Williams fue el que interpretó la voz del personaje en la versión original. En cuanto a Gillian, ella formó parte del elenco de “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017) y “Jumanji: The Next Level” (2019), ambas son secuelas de “Jumanji” (1995). “Spies in disguise”, será una opción interesante para toda la familia.