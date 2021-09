$!Susan Sarandon, la eterna Louise, cumple 75

Susan Sarandon está de cumpleaños. A sus 75, lleva cinco décadas de carrera a sus espaldas. La actriz encontró su primer éxito en la cinta de culto “The Rocky Horror Picture Show” en 1975 y, después de cuatro nominaciones, ganó el Óscar en 1996 por “Dead Man Walking”. Es, junto a Geena Davis, la protagonista de una de las escenas más reconocibles del cine, la del coche, el desfiladero, el salto congelado en la pantalla y el fundido a blanco de “Thelma & Louise”.

Susan Sarandon y Geena Davis en Cannes, Francia, en 2016. ( )

Trabajando 10 años antes de admitir que era actriz Sarandon vino al mundo el cuatro de octubre de 1946 en la ciudad de Nueva York como la primera de los nueve hijos que tuvo el matrimonio formado por Leonora Marie Criscione y el ejecutivo de publicidad, Philip Leslie Tomalin. Se crio en Nueva Jersey y, de acuerdo con la revista Hello, estudió en una escuela católica. Tras cursar la secundaria en el instituto Edison High School, se enroló en la Universidad Católica de América, en Washington DC, donde obtuvo su diploma en drama. Sin embargo, ser una actriz no era una meta ni un sueño infantil o juvenil. “Creo que estuve trabajando durante diez años antes de admitir que era actriz”, dijo Sarandon a The Guardian en 1999. “Hice lo que todo niño en New Jersey hace: me fui de New Jersey (risas) y pasé cuatro años en la universidad donde me especialicé en teatro, pero desde un punto de vista literario”, añadió.

La actriz estadounidense Susan Sarandon en 2010 en Roma. ( )

El cómo se inició en la interpretación profesional fue una mezcla de casualidad y el don de la oportunidad. “Lo que pasó fue que, para irme de casa de mis abuelos, me casé con Chris Sarandon, que era un estudiante de posgrado y lo sabía todo en ese momento, pensé, porque era mayor. Me introdujo en la poesía y en el cine en blanco y negro”, contó a Interview Magazine en 2016. Él sí aspiraba a ser actor y en un determinado momento necesitó a alguien que le diera la réplica en una audición. “Y fui con él y me vieron y me pidieron que volviera y luego me enviaron para una película, que era “Joe” (1970), para la que habían estado buscando reparto durante un tiempo, y me pidieron que hiciera una improvisación”, relató a The Guardian. El papel fue suyo. Cinco años después, “The Rocky Horror Picture Show” le dio el pequeño empujón al estrellato que le faltaba. Ella conocía al actor Tim Curry, el doctor Frank-N-Furter en la cinta, porque tenía a un amigo que estaba en la obra en Los Ángeles. Un día pasó a saludar y estaban haciendo audiciones.

Susan Sarandon con el Óscar a la mejor actriz por su trabajo en la película “Dead Man Walking” en 1996. ( )

Le pidieron que leyese unas líneas porque nadie había conseguido darle el punto realmente divertido a Janet. “Pero todas eran cantantes mucho mejores”, señaló la actriz a The Hollywood Reporter este verano. “Así que dije: ‘No, no sé cantar realmente. De hecho, tengo un poco de fobia a cantar’. Y ellos dijeron: ‘Bueno, ¿puedes cantar el cumpleaños feliz?’”. Finalmente accedió y superó su incomodidad. “Pero fue solo una casualidad que me eligieran”, aseguró al medio.

Susan Sarandon con sus hijos Miles y Jack Henry Robbins en 2017. ( )

Pareja femenina que levantó ampollas Después de este musical llegaron títulos como “Pretty Baby”, de 1978; “Atlantic City”, de 1980 y que le valió la primera nominación al Óscar; “The Hunger”, de 1983, y “The Witches of Eastwick”, de 1987, entre otras. En 1991 rodó otro gran éxito de su carrera, “Thelma & Louise”, junto a Geena Davis. “Subestimé por completo el hecho de que estábamos retrocediendo hacia territorio controlado por hombres heterosexuales blancos”, señaló la actriz en el reciente 30º aniversario de la película, según publicó Today. “Se ofendieron y nos acusaron de glorificar el asesinato y el suicidio y todo tipo de cosas. No parecía gran cosa, parecía que era inusual que hubiera una mujer de la que pudieras ser amiga en una película. Normalmente, si había dos mujeres en una película, automáticamente se odiaban por alguna razón... Lo siguiente que supimos es que se desató el infierno”, afirmaba en el mismo medio.

Los actores estadounidenses Richard Gere (izda) y Susan Sarandon (dcha) posan para los medios durante la presentación a la prensa de “El Fraude” en 2012. ( )

Fue nominada a un Óscar por su interpretación de Louise, al igual que Davis por Thelma, aunque ninguna de las dos se hizo con la estatuilla. Cinco años, varias películas y tres nominaciones después, por fin pudo sostener el hombrecillo dorado. Fue en 1996 por su interpretación de la hermana católica y activista anti pena de muerte Helen Prejean, en “Dead Man Walking”. Sarandon siguió engrosando su amplia filmografía los años siguientes con títulos como “Twilight” y “Stepmom”, ambas de 1998, “Igby Goes Down”, de 2002; “Elizabethtown”, de 2005; “in the Valley of Elah”, de 2007 y “Wall Street: Money Never Sleeps”, de 2010, entre otras. Su último trabajo hasta la fecha es “Ride the Eagle”, de este mismo año.

Susan Sarandon y Dustin Hoffman En Toronto en 2002. EPA PHOTO ( )