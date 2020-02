$!'The Hunt' llegará finalmente a cines tras su cancelación por varios tiroteos

La cinta, definida como un 'thriller satírico', se centra en un grupo de personas adineradas que caza gente por placer y como deporte en una zona rural de EE.UU., por lo que los estudios de Universal decidieron que el contexto anterior no era el adecuado para lanzar su película.

La controvertida película 'The Hunt' se estrenará finalmente el 13 de marzo, después de que fuera cancelada en septiembre cuando EE.UU. sufrió una serie de tiroteos masivos que dejaron 31 víctimas mortales.

Aunque no lo señaló explícitamente en su nota de prensa publicada entonces, Universal se refirió a las matanzas en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas, EE.UU.) y Dayton (Ohio, EE.UU.), que dejaron 31 víctimas mortales en total.

'Apoyamos a nuestros cineastas y continuaremos distribuyendo películas en asociación con atrevidos y visionarios creadores, como los relacionados con este thriller satírico y social, pero entendemos que ahora no es el momento adecuado para estrenar esta película', explicó la empresa.

Además, en el caso del tiroteo de Texas el culpable fue un supremacista blanco que buscaba atentar contra población latina o inmigrante.

En la cita, dirigida por Craig Zobel ('Compliance', 2012) y protagonizada por Betty Gilpin y Hilary Swank, los cazadores son un grupo que se autodenomina 'la élite' y persiguen a quienes consideran 'deplorables'.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó el filme en su momento, aunque no lo vio, y aprovechó para cuestionar a la industria de Hollywood.

'La película que va a estrenarse está hecha para causar caos. Crean su propia violencia y luego tratan de echar la culpa a otros. Ellos son verdaderos racistas, y son muy malos para nuestro país', añadió.

Detrás de esta película se encuentra el productor Jason Blum, una gran figura del cine de terror y de suspense contemporáneo que se ha especializado en películas de reducido presupuesto que luego arrasan en taquilla.

En la trayectoria de Blum destacan exitosas cintas como 'Split' (2016) y 'Get Out' (2017) o las sagas fílmicas de 'Paranormal Activity', 'Insidious' y 'The Purge'.