$!'The Plot Against America', la profética novela de Roth llega a HBO

Un demagogo célebre por sus hazañas privadas llega a la presidencia de Estados Unidos con el lema 'America first' y un peligroso tufo totalitario. El argumento podría estar inspirado en la actualidad pero es la novela de Philip Roth 'The Plot Against America ' (2004), que llega mañana a HBO.

David Simon, feroz crítico del gobierno de Donald Trump, fue el encargado de adaptarla junto a Ed Burns, co-creador de 'The wire'. La plataforma se lo propuso hace años, pero el productor y guionista reconoció que fue la llegada de Trump al poder lo que le convenció de la pertinencia del encargo.

A Simon no le gustan las cosas fáciles, le exige un compromiso al espectador, pero la recompensa merece la pena. El mejor ejemplo es esa 'The wire' que retrataba el negocio de la droga en la ciudad de Baltimore, pero también 'Treme', sobre la Nueva Orleans posterior al Katrina o 'The deuce', su última serie para HBO, una incursión en la industria del porno en la Nueva York de los 70 y 80.

'The Plot Against America ' es una miniserie de seis episodios que sigue, con bastante fidelidad a la novela, las andanzas de una familia judía de Newark (Nueva Jersey) en los Estados Unidos de los años 40. Roth proponía una mirada alternativa a la historia reciente de su país, en la que Charles Lindbergh, héroe nacional tras haberse convertido en el primer aviador en cruzar el Atlántico de oeste a este, derrota en las presidenciales a Frankiln D. Roosevelt.