$!Vidas de Óscar, un éxito garantizado en la gran pantalla

Para Viola Davis, protagonista de ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, es la cuarta nominación al Óscar -la segunda como actriz principal-, un premio que ya ganó como actriz de reparto por su papel en la película ‘Fences’, después de haber optado al premio por ‘Doubt’ y ‘The Help’, y de haber triunfado también en televisión con la serie ‘How to Get Away with Murder’.

Gary Oldman ya ganó el Óscar al mejor actor por ‘Darkest Hour’, en la que da vida al histórico Primer Ministro británico Winston Churchill; en una edición de premios de la Academia en la que competía entre otros con Daniel Kaluuya, que este año opta al Óscar al mejor actor de reparto por su papel como Fred Hampton, uno de los líderes de los Panteras Negras, en la película ‘Judas and the Black Messiah’.

Activistas y símbolos americanos

También el Óscar a la mejor actriz de reparto ha reconocido este tipo de interpretaciones: Marcia Gay Harden lo ganó por su papel de la artista del expresionismo abstracto Lee Krasner en ‘Pollock’, mientras que Cate Blanchett lo obtuvo por su trabajo en la película ‘The Aviator’, en la que interpretó a la que está considerada mejor actriz de la historia de Hollywood, Katharine Hepburn.

Candidato en seis ocasiones al Óscar al mejor actor, Daniel Day-Lewis lo ha recibido en tres de ellas, la última como protagonista de la película biográfica ‘Lincoln’, en la que interpreta al presidente estadounidense Abraham Lincoln. Su primera estatuilla dorada la logró por dar vida al artista y escritor Christy Brown en ‘My left food’, y optó al premio por ‘In the name of the Father’, donde interpretó a Gerry Conlon, joven irlandés acusado y condenado erróneamente como terrorista del IRA.

Adrien Brody protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia de los premios al alzarse con el galardón a mejor actor por su papel en ‘The Pianist’, la película sobre el pianista polaco superviviente del holocausto Wladyslaw Szpilman; mientras que Jamie Foxx hizo historia por su doble nominación en un mismo año, en el que obtuvo el premio por su papel del músico Ray Charles en ‘Ray’.

El Truman Capote del actor Philip Seymour Hoffman en el ‘biopic’ Capote también fue merecedor del galardón, que también recibieron Sean Penn, el político y activista Harvey Milk en ‘My name is Harvey Milk’; Forest Whitaker por interpretar al genocida ugandés Idi Amin en ‘The Last King of Scotland’; y Eddie Redmayne por ‘The Theory of Everything’, película biográfica sobre el científico Stephen Hawking.

Entre los actores que han recibido el Óscar por interpretar a personajes reales, aunque algo menos conocidos, destacan Matthew McConaughey, premiado por ‘Dallas Buyers Club’, basada en la vida del activista Ron Woodroof, y Leonardo DiCaprio, por ‘The Revenant’, dirigida por Alejandro González Iñárritu, en la que interpreta a Hugh Glass, símbolo de los pioneros estadounidenses.