VIDEO | Documental “Isla de plástico” se estrena el 31 de octubre en cines

El documental “Isla de plástico”, una producción de José María Cabral y Nashla Bogaert se estrenará el próximo 31 de octubre en los cines del país.

Realizado por la productora Cacique Films, con fuertes imágenes que ilustran cómo el plástico y la basura se incrementan, razón por la que definieron este trabajo visual como “Isla de plástico”, tras un recorrido por el vertedero de Duquesa y otras áreas.

“La experiencia ha sido muy abrumadora. Este es un país que tiene un problema serio de basura, pero sobre todo de plástico, que está por todas partes. Visitamos cada rincón de la isla, tanto República Dominicana como Haití, para así conocer toda la problemática”, afirma el director José María Cabral a Diario Libre.

“Es que no es lo mismo saber de una situación que verla, estar ahí tocando esa realidad fue muy duro”, confiesa Nashla. En el caso de José María lo más difícil fue “ver cómo están muchos de nuestros parques nacionales. Me dolió ver esas áreas protegidas donde se supone no hay nadie viviendo, pero a la que llega todos este plástico, lo que muestra lo mal que estamos como país”.

Nashla Bogaert y José María Cabral esperan crear conciencia con este documental.