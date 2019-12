Video | Jennifer Hudson canta “Respect” en primer video del filme de Aretha Franklin

Los estudios MGM difundieron este viernes el primer adelanto en video de Jennifer Hudson como Aretha Franklin en la película “Respect”, que contará la vida de la icónica cantante estadounidense.

En el video, de apenas 44 segundos, se puede ver a Hudson enfundada en un traje dorado, con una luz de fondo, mientras canta “What you want / Baby, I got it”, la primera frase del tema icónico de Franklin, que se escogió para el título de la cinta.

Aunque el adelanto es corto, es suficiente para apreciar que Hudson no solamente hará un homenaje a la talla de La Reina del Soul, al menos en lo vocal, sino que le imprimirá parte de su propio estilo.