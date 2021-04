$!Vin Diesel llevará al cine el juego de mesa 'Rock 'Em Sock 'Em Robots'

Vin Diesel producirá y protagonizará una película de acción basada en el juego de mesa 'Rock 'Em Sock 'Em Robots', en el que un robot rojo y otro azul luchan en un cuadrilátero similar al del boxeo.

Los estudios Universal Pictures y la compañía de juegos Mattel confirmaron este lunes el proyecto, que contará con parte del equipo de la franquicia 'Fast and Furious' a la que Diesel y John Cena despedirán próximamente con tres nuevas entregas.

La película narrará las aventuras de un padre y un hijo que crean una máquina de destrucción, avanzó el estudio sin dar más detalles de la trama.

En 1996, Mattel sacó a la venta 'Rock ‘Em Sock ‘Em Robots', un juego de mesa inspirado en otro videojuego de arcade que consistía en la lucha de dos robots, Red Rocker y Blue Bomber, pero con el paso del tiempo la idea se convirtió en un fenómeno cultural que ha aparecido en películas como 'Charlie and the Chocolate Factory', 'Toy Story' y 'The Incredibles'.

De hecho, los dos robots llegaron a presentar el Óscar al mejor corto de animación durante la gala del año 2000.

'Tomar un juego clásico como 'Rock ‘Em Sock‘ Em', con Mattel como socios, y llevarlo hacia el modelo de creación de franquicias de Universal es algo realmente emocionante', aseguró Diesel en un comunicado.

No será la primera vez que un producto de Mattel se lleva a la gran pantalla, 'Barbie' fue protagonista de una saga de películas y otros juegos como 'Uno' y 'Hot Wheels' también han tenido sus adaptaciones cinematográficas.