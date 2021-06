Vin Diesel revela que creó “Fast & Furious” mientras estaba en República Dominicana

Vin Diesel es de una larga lista de artistas internacionales, que no dejan a la isla fuera de sus proyectos. Desde que se enteró que su padre biológico, - a quien no conoció, se crío con Irving Vincent, quien lo adoptó -, habría nacido en la República Dominicana, el estadounidense no deja de presumir su vinculo con Quisqueya, al punto de revelar que le ha servido de inspiración para la creación de su proyecto más importante.

Diesel reveló que la inspiración para el desarrollo de la franquicia de “Fast & Furious” le llegó mientras se encontraba de vacaciones en la República Dominicana.

Durante una entrevista para Billboard en la que participaron los intérpretes de música urbana Nicky Jam y la brasileña Anitta, la estrella de acción habló acerca de cómo convirtió la exitosa serie de películas en un escaparate para artistas latinos, y ahora está tramando su propia carrera musical.