$!Vuelve Indiana Jones: curiosidades sobre la saga

Pudo haber llevado bigote

Ahora es impensable asociar Indiana Jones con otro rostro que no sea el de Harrison Ford. Sin embargo, no fue la única opción que se barajó. Y, según recogen algunos medios, ni siquiera fue la primera. En un universo paralelo, Jones tendría bigote. Uno muy espeso.

Algunos gestos casi inapreciables

La avioneta de Indi en “The Riders of the Lost Ark” lleva el nombre de OB-CPO. Según recogió Weekly Entertainment, fue en homenaje a Obi-Wan Kenobi y C3-PO, de la otra criatura de Lucas, “Star Wars”. Además, en el Pozo de las Almas, aparecen los simpáticos droides de la saga, C3-PO y R2-D2, en forma de jeroglífico. En “The Temple of Doom”, el nombre del bar del villano Lao Che también encierra un homenaje al jedi. Encima del neón del bar, sobre la puerta, se leía otro cartel luminoso que ponía Obi Wan.

La opción pistola

Una mujer de carácter

Si resulta difícil imaginar otro rostro para el arqueólogo, no menos complicado es ponerle otro nombre. Al principio, cuando Lucas comenzó a darle vueltas a la historia, Indiana, o Henry Jr., nombre de nacimiento del personaje, se iba a llamar Smith, no Jones. Fue Spielberg el encargado de bautizarlo con el apellido ya por todos conocido.

La menos buena... y el amor del director

La película menos favorita del director de toda la saga es “The Temple of Doom”, coincidiendo, muy probablemente, con la gran mayoría de los fans de la trilogía inicial. “Miro atrás a ‘The Temple of Doom’ y digo, bueno, lo mejor que saqué de esta película fue... que conocí a Kate Capshaw”. Spielberg y Capshaw se casaron en 1991.

El hijo de “James Bond”

En “Indiana Jones and the Last Crusade” aparece un personaje crucial en la historia del protagonista, su padre. Spielberg quería centrarse en la relación entre ambos y se valió de la metáfora de la búsqueda del Santo Grial. Para el papel del padre, solo había una persona que pudiese interpretarlo. “Y ese era James Bond. El James Bond original, el mejor James Bond, Sean Connery”, dijo Spielberg en el documental “Indiana Jones: Making the Trilogy”. Por fortuna para él, Connery aceptó. Ni Connery ni Ford llevaban pantalones en la escena en la que están sentados a la mesa en el zepelín. Ford le preguntó a Connery si pensaba rodar sin pantalones, a lo que él contestó: “Bueno, si no lo hago pararé todo el tiempo, porque sudo mucho, sudo muy fácilmente”. Tras esta contestación, Ford hizo lo mismo.

Texto: Mateo Castillo