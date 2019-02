$!Yalitza Aparicio ante “el gran día”: “No he dejado a un lado los nervios”

La mexicana Yalitza Aparicio, la brillante estrella de “Roma” y la primera mujer indígena en la historia en estar nominada al Óscar a mejor actriz, aseguró a Efe sobre la alfombra roja que no ha logrado todavía calmar los nervios ante la gran gala del cine.

“Me siento muy contenta y por fin llegó el gran día. Aquí estamos disfrutando todo lo que está pasando (...). No he dejado a un lado los nervios”, admitió Aparicio, quien sí dijo estar “feliz”.

“Aún me cuesta asimilar cómo las personas han recibido una película (’Roma’) en blanco y negro, cosa que ya no estamos tan acostumbrados a ver, y que sea una historia personal del director (Alfonso Cuarón) pero que se ha vuelto personal para muchos otros”, afirmó.

Aparicio, debutante en el cine con “Roma”, se presentó en la alfombra roja de los Óscar con su madre.

“Es la mujer que me ha educado como soy y es un gran orgullo que pueda vivir todo esto conmigo”, indicó esta joven maestra de 25 años natural de Tlaxiaco, antes de mencionar con diversión que la noche, tras la gala, será “larga”.

Aparicio luchará por el Óscar a mejor actriz frente a la favorita Glenn Close (”The Wife”) y las también nominadas Olivia Colman (”The Favorite”), Melissa McCarthy (”Can You Ever Forgive Me?”) y Lady Gaga (”A Star is Born”).

“Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, opta a diez estatuillas, entre ellas mejor película (sería la primera cinta en español en ganar), mejor director y mejor cinta en habla no inglesa (podría convertirse en el primer filme de México en llevarse esta estatuilla). EFE