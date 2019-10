$!Coldplay sorprende con dos temas del disco 'Everyday life', uno de corte jazz

El grupo liderado por Chris Martin ha recurrido a curiosas técnicas para dar a conocer los primeros detalles de su próximo álbum. Así, el título del mismo y la noticia de su lanzamiento fueron desvelados a través de cartas remitidas por correo postal a algunos de sus seguidores.

Poco después desvelaban a través de anuncios en periódicos impresos los títulos de las canciones que integraran este trabajo. Como parte de 'Sunrise': 'Sunrise', 'Church', 'Trouble in Town', 'BrokEn', 'Daddy', 'WOTW / POTP', 'Arabesque' y 'When I Need A Friend'.

La segunda parte, 'Sunset', contará con 'Guns', 'Orphans', 'Èkó', 'Cry Cry Cry', 'Old Friends', 'Son of Adam', 'Champion Of The World' y 'Everyday Life', el corte que dará nombre al disco que tomará el relevo a 'A Head Full of Dreams' (2015). EFE