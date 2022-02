Efectos del cambio climáticos en la salud infantil

El cambio climático, producto de la actividad humana se viene manifestando desde hace mucho tiempo en el incremento de los desastres naturales, estrés por calor y frío extremos, la pésima calidad del aire que respiramos, aumento en las infecciones respiratorias infantiles, contaminación auditiva, migraciones forzosas y el poco acceso al agua potable y a los alimentos, entre otras tantas manifestaciones.

“Las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el cambio climático y la degradación ecológica amenaza la vida de todos los niños y adolescentes. Que es la población más vulnerable a la contaminación del aire en espacios cerrados y abiertos y que según estimaciones, provoca 7 millones de muertes al año, y que más de 250 millones de niños corran el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo” (OMS).

“El cambio climático y sus consecuencias: huracanes, monzones, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas, favorece la aparición e incremento de las enfermedades transmitidas por vectores como el mosquito: Malaria, dengue, encefalitis, Hanta virus, enfermedad del valle del Rift, enfermedad de Lyme, chikungunya y la enfermedad del Nilo Occidental” entre otras que están diezmando a la población infantil y adulta en todos los continentes.

“La exposición pre y post natal a la mala calidad del aire que respiran nuestros niños se asocia a enfermedades respiratorias agudas con una alta morbi-mortalidad, a un desarrollo pulmonar defectuoso y a una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, lenta maduración cerebral, desarrollo imperfecto de la función cognitiva y a un coeficiente intelectual más bajo en los niños en edad escolar”.

Si la industria, los gobernante, políticos y dirigentes en todo el mundo no educan a sus pueblos y no producen y aplican las leyes que puedan detener esta catástrofe, el futuro de nuestros niños, que es el futuro de la humanidad, será muy incierto.

Bastaría con escuchar a la ciencia y a los expertos que tienen décadas dando la voz de alerta y destinar los recursos a recomponer la tierra, los mares y los ríos y a elevar la dignidad de los menos favorecidos. Pero se prefiere hacer oídos sordos y fomentar los conflictos de los que nadie saldrá ganancioso.

—

REFERENCIA: “Effects of Climate Change on Child Health”. International Pediatric Association/American Academy of Pediatrics/ Indonesian Pediatric Society and Turkish Pediatric Society. Webinar January 27, 2022.