Su papá murió

Pregunta: Hola Dra. Simó, le escribo porque tengo una situación muy difícil y espero que pueda leer mi carta. Tengo 35 años, una hija de 3 años que hace pocos días tuvo que enfrentar la pérdida de su papá por un accidente automovilístico. Yo aún no creo que perdí al amor de mi vida, me siento sin fuerzas. No quiero ni bañarme, pero sé que tengo que poner de mi parte por mi hija que a cada momento me pregunta por su papá y no sé qué más decirle. Ella está donde mi suegra desde el día del accidente y voy a verla, pero también eso me presiona, aunque todo el mundo me dice que la deje allá. Yo no tengo las fuerzas para decirle que su papá ya no estará con nosotros, ayúdeme. por favor. ¿Qué hago?

Respuesta:

Hola, lamento mucho leer por lo que estás pasando y no puedo imaginarme todas las emociones encontradas con las que estás lidiando.

Entiendo que por proteger a tu hija no has querido confrontar lo que sucedió, pero es mejor que lo escuche de ti y no de otra persona que quizás no tenga la delicadeza que solo tú sabrás manejar.

Como la niña no está contigo, debes buscarla y dejar que ella viva su realidad. Sé que es difícil de asumir, pero evitándole un momento de dolor le puedes causar un mayor sufrimiento.

Creo que debes decirle que papá ya no estará con ustedes, que un “accidente de tránsito hizo que perdiera la vida” o puedes ser más llana, ponerle tus palabras y a esto le agregas que ya no estará de forma física. Con esa edad aún no se tiene conciencia de la muerte, por lo que, pasados los días si te preguntara de nuevo, puedes decirle que ya papá no volverá, pero que él vive en su corazón.

No importa que llores, humanizarnos delante de nuestros hijos es sanador y además ellos aprenden a entender que la tristeza es parte de la vida. No cometas el error de ponerla a dormir contigo, eso lo puedes hacer los fines de semana, porque tu también necesitas estar a solas con tu dolor dentro de lo posible.