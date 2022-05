Vivo con miedo

Pregunta: Después que sufrí un atraco en octubre ando con miedo en la calle, estoy que no quiero salir de noche y en febrero me subió la presión sin ser hipertensa. El caso es que ahora me dan taquicardias a un nivel que ya estoy tomando medicamentos para eso. Pero de noche, muchas veces me despierto inquieta con palpitos en el estómago, sudo muchas veces y comienzo a sentirme inquieta, hago ejercicios de relajación y respiración, me calmo y vuelvo a dormir. Cuando tengo que ir a trabajar me inquieto más y siento estrés (el trabajo me está estresando) pues no me llevo bien con mi jefa. ¿Qué me recomienda? Durante la cuarentena vi algunas de sus charlas que me sirvieron de mucho. Gracias por su atención.

Respuesta: ¡Hola! Fíjate que me mencionas varias situaciones que pueden ser las desencadenantes ante el malestar que estás sufriendo, primero fuiste atracada y es normal sentir miedo un tiempo después de lo ocurrido, pero han pasado muchos meses y a esto se le suma el estrés que me comentas te produce el empleo y la persona que te supervisa, por lo que entiendo debes buscar ayuda, pues a pesar de mejorar con la relajación y respiración es necesario evaluar si existen más estresores y aplicar herramientas dependiendo de tu personalidad, creencias y hábitos que puedan ayudarte a mejorar tu estado físico y emocional pues como bien explicas ya la presión arterial está dando señales de ser afectada por las emociones.

Cuando te valido que es normal sentir miedo de un atraco, es porque nuestro cerebro se queda en modo huida y eso por un tiempo se puede manifestar en una sintomatología física, pero con las semanas debe desaparecer de manera que puedas retomar tus rutinas, pero, como me comentas que has dejado de salir, entonces significa que el miedo te paralizó y esto se puede convertir hasta en una fobia.

Entonces requerimos más que una charla para poder ayudarte a que este malestar desaparezca. En este caso, la psicoterapia te ayudará a entender que ocurre con tus pensamientos y emociones y saber gestionarlos de forma correcta para poder lidiar con la vida misma.

Así que desde que leas esto, harás una cita con un psicólogo clínico el cual te ayudará a manejar la ansiedad, conocer todo foco que contamine tu bienestar y también reaprender nuevas creencias sobre tu manejo sobre el miedo, dinámica con compañeros de trabajo, así como también a poner límites empezando por ti misma para que puedas autocuidarte y mejorar como persona.