Poodle sufrió derrame

Pregunta: Buenas tardes Sr. Munir, le escribo ya que deseo saber qué hacer con mi perrito, un Poodle de 13 años, el cual le dio un derrame y quedó una parte de su cuerpo paralizada, gracias a Dios se ha ido mejorando, sin embargo aún no puede mover sus patitas con total libertad. ¿Me gustaría saber qué puedo hacer para que se recupere completamente?

Agradeciendo de antemano su apoyo.

Cesarina.

Respuesta: Tu perrito ya está en una edad muy avanzada, el hecho que le haya dado un derrame y sobrevivido es muy buena noticia y más aún que este mejorando, ya con esa edad no se puede hacer mucho, no me dices que tratamiento le dieron ni que le estas dando, pero si está mejorando sigue lo que estás haciendo, complementarlo con unas vitaminas, también hay medicamento especializados para las articulaciones eso le ayudara bastante. ¡¡Suerte!!

Pregunta: Tengo una perrita Dachshund (Salchicha) de solo 11 meses y no pudimos evitar que se cruzara con otro perrito de la misma raza y tuvo 5 cachorros, mi pregunta porque no es tan apegada a ellos.

Respuesta: El problema de tu perrita es que es muy joven, entonces no estaba preparada para ser mama, no tiene la edad reproductiva y eso hace que descuide a sus cachorros, así que lo que debes hacer es ayudarla a que se preocupe de ellos y si ella no los acepta vas a tener que tu hacerte cargo y darles sustituto lácteo, si es que tu perrita dejara de amamantarlos.